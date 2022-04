Elliott resta al Milan col 10% delle quote? I dettagli sul possibile accordo con Investcorp

Secondo La Gazzetta dello Sport non è escluso che Investcorp possa acquistare il 90% delle quote, garantendosi comunque il comando del club, lasciando a Elliott una minoranza. Il pacchetto di azioni ancora in mano a Singer potrebbe poi essere ceduto a Investcorp in un anno o due.

Quote che, le parti si augurano, crescerebbero di valore nello stesso periodo, al termine del quale Investcorp coprirebbe la spesa rimanente con altri cento milioni. Per un incasso totale da 1,1 miliardi: quanto chiede Elliott.