El Kaddouri: «Con questo sorteggio, sarebbe un peccato se il Napoli non arrivasse in finale». Le parole dell’ex calciatore partenopeo sulla Champions League

Omar El Kaddouri ha parlato ai microfoni di Sportitaliamercato della sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore partenopeo:

«Ci sono squadre con più esperienza lì ai quarti. Però con questo sorteggio, dico che sarebbe un peccato se non arrivasse in finale. E’ un’occasione che non si presenta spesso, spero che la squadra di Spalletti sarà brava a sfruttarla. Non oso immaginare anche lì i tifosi del Napoli ad assistere la loro squadra in finale di Champions… sarebbe una cosa spettacolare, bellissima per la città intera».