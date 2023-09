Ekitike è stato tra gli obiettivi di mercato del Milan prima dell’arrivo di Jovic. L’attaccante è out dalla lista Champions del Psg, ora..

Cambia il futuro per Ekitike. A lungo è stato tra gli obiettivi di mercato del Milan prima dell’arrivo di Jovic. L’attaccante è out dalla lista Champions del Psg e ora il suo futuro resta un rebus.

Come riportato da RMC Sport rischia ora di restare al palo per almeno 6 mesi se non si dovessero trovare soluzioni e tornare in orbita rossonera tra gennaio e giugno magari a parametro zero.