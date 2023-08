Ekitike Milan, pericolo Bundesliga: un club tedesco starebbe pensando a questo scambio di attaccanti col PSG

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Hugo Ekitike. L’attaccante di proprietà del PSG è uno dei nomi su cui la dirigenza del Milan sta effettuando alcuni sondaggi in questi ultimi giorni di mercato.

Tuttavia la Bundesliga potrebbe far saltare il banco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, resta in piedi il possibile scambio tra i parigini e l’Eintracht: Kolo Muani in Francia in cambio di Ekitike e ricco conguaglio.