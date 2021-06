Dzeko alternativa a Giroud ma il francese è vicino ai rossoneri

Edin Dzeko è la prima alternativa valida in caso di fumata nera tra Milan e Chelsea per Olivier Giroud. Il francese, però, sarebbe…

Il Milan è al lavoro per portare Olivier Giroud in rossonero. Il francese ha un accordo con il club di Via Aldo Rossi per un biennale a 4 milioni di euro stagionali.

In caso di fumata nera sarebbe pronto, stando a quanto riporta Tuttosport, Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe costi più elevati rispetto al francese. Ad ogni modo l’ex Arsenal sarebbe più vicino.