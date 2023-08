Dybala salta Roma Milan (Sky): problema all’adduttore per l’attaccante argentino, che con tutta probabilità salterà la sfida

La Roma perde una pedina importante in vista del Milan, con sfida in programma il prossimo venerdì allo Stadio Olimpico.

Trattasi di Paulo Dybala, uscito dal campo dolorante col Verona a causa di un problema all’adduttore. Come riferito da Angelo Mangiante a Sky Sport, la Joya non dovrebbe farcela a recuperare per la sfida con i rossoneri.