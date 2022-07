Dybala Milan, la pista sta per tramontare del tutto. L’argentino alla fine non sarà rossonero

Sembra essere una corsa a due per Dybala. Inter e Roma sono più avanti avendo avuto già contatti con Antun, agente del calciatore.

L’argentino è fermo a un bivio. I nerazzurri devono prima fare un’uscita prima andare sulla Joya e stesso discorso per i giallorossi che attendono novità su Zaniolo. Napoli resta leggermente indietro, ma non è fuori. Mentre il Milan ormai sembrerebbe fuori visto l’affondo per De Ketelaere. Lo scrive Il Corriere dello Sport.