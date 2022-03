Dybala: «Allegri dice che la Juve non può vincere lo scudetto? Io ci credo». Le parole dell’attaccante bianconero

Paulo Dybala è intervenuto in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, evento in cui l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato anche alcuni premi. Di seguito le parole dell’attaccante della Juve.

SCUDETTO – «Questa è la sua opinione… dobbiamo giocare ancora contro l’Inter… abbiamo tante partite, noi ci siamo: ci credo»