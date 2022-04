Dumfries: «Vincere oggi ci darebbe la carica per lo scudetto». Le parole dell’esterno nerazzurro

Denzel Dumfries a Mediaset prima di Inter-Milan. Le sue parole.

Le sue parole: «La coppa è speciale come il derby col Milan. Mi sento bene, c’è una motivazione extra per vincere oggi perché non abbiamo ancora vinto un derby quest’anno. Tutte e due le squadre sono super motivate, vincere questa partita potrebbe dare la carica in più anche per lo scudetto».