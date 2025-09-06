Dove vedere il Milan, Sky o DAZN: ecco dove saranno trasmesse le prossime partite dei rossoneri in Serie A

Dove vedere il Milan fino alla dodicesima giornata del campionato di Serie A? Il programma

La Lega Serie A ha finalmente svelato il calendario con date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata del campionato 2025/26, e per il Milan si prospetta un periodo decisamente impegnativo. Il Diavolo, guidato dal suo esperto e navigato allenatore Massimiliano Allegri, dovrà affrontare una serie di sfide ad alto tasso di difficoltà che metteranno a dura prova le ambizioni del club.

In questo lasso di tempo, i rossoneri si troveranno a misurarsi con le dirette concorrenti per i vertici della classifica. Il “tour de force” del Diavolo avrà inizio con il Napoli, una squadra sempre insidiosa e ricca di talento, pronta a dare battaglia in ogni stadio. Seguirà il classico del calcio italiano, il match contro la Juventus, la squadra bianconera che da sempre rappresenta un acerrimo rivale per la formazione milanese.

Non meno importanti saranno gli impegni con la Fiorentina e l’Atalanta, due formazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque con il loro gioco dinamico e offensivo. La sequenza di big match continuerà con la Roma, l’eterna rivale capitolina, e culminerà con il derby della Madonnina contro l’Inter, una partita che va oltre i tre punti e che racchiude in sé l’essenza della rivalità cittadina.

SKY o DAZN ecco dove seguire le partite del Milan: