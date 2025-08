Dovbyk Milan, il retroscena sull’attaccante: la Roma può cederlo. Serve una cifra elevata

Dovbyk Milan, la Roma non chiude alla cessione dell’attaccante ucraino. Alcuni intermediari lo hanno proposto ai rossoneri

Il mercato del Milan continua a essere in fermento, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Nelle ultime ore, un nome nuovo è circolato negli ambienti rossoneri: si tratta di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, attualmente in forza alla Roma, è stato proposto al Diavolo da alcuni intermediari. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa, dato che la Roma valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro. La notizia è stata riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Dovbyk: Un Profilo per l’Attacco del Milan?

Artem Dovbyk, centravanti potente e prolifico, è conosciuto per la sua fisicità, il suo fiuto del gol e la capacità di giocare da riferimento offensivo. Le sue prestazioni recenti, sia in campionato che in campo europeo, hanno attirato l’attenzione di diversi club. Per il Milan, che è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e, potenzialmente, affiancare o alternarsi a Santiago Gimenez, il profilo di Dovbyk potrebbe essere interessante. La sua abilità nel finalizzare e la sua presenza in area di rigore sarebbero caratteristiche apprezzate dal tecnico Massimiliano Allegri.

La proposta da parte degli intermediari suggerisce che il Milan stia valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio attacco, segno di una ricerca attiva e mirata per trovare il profilo giusto. I rossoneri sono attenti alle opportunità che il mercato offre, ma sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità economica.

La Roma Apre alla Cessione, Ma a Quale Prezzo?

La situazione di Dovbyk è particolare: sebbene la Roma lo abbia acquistato solo recentemente, la possibilità di una sua cessione in questa sessione di mercato non è esclusa. Tuttavia, i giallorossi hanno fissato un prezzo molto alto per il suo cartellino. Servono offerte da almeno 40 milioni di euro per convincere il club capitolino a privarsi dell’ucraino. Questa cifra riflette non solo il valore del giocatore, ma anche l’investimento fatto dalla Roma e la volontà di non fare sconti.

Per il Milan, un’operazione di questa portata richiederebbe una valutazione attenta. I sette volte Campione d’Europa hanno una strategia di mercato ben definita, che punta a investimenti mirati e sostenibili. Sborsare 40 milioni di euro per un singolo giocatore, seppur di valore, rappresenterebbe un esborso significativo che dovrebbe essere attentamente bilanciato con le altre esigenze della rosa, come il terzino destro e, eventualmente, altri ruoli.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo per Dovbyk o se l’alta richiesta economica della Roma farà virare i lombardi su altri obiettivi. Il mercato degli attaccanti è sempre uno dei più dinamici, e ogni offerta può cambiare le carte in tavola.