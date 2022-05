Dossena sicuro: «Il Milan ha più qualità dell’Inter»

Beppe Dossena ha elogiato il rendimento del Milan: per l’opinionista i rossoneri sono i favoriti per lo scudetto

Intervenuto a Radio 1, Beppe Dossena ha elogiato il Milan:

«Il Milan ha lavorato fin ora per ora passo per passo per arrivare a giocarsi le partite nel modo migliore. Il Milan oggi ha sofferto contro la Fiorentina, ma ha la convinzione di poter segnare un gol in più degli avversari. Questo perché sono squadra, sono uniti, hanno le qualità e sono convinti di poter vincere lo scudetto. Non mi riferisco solo alle questioni tecnico-tattiche, ma anche alla testa. Loro sono convinti di potercela fare».