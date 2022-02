ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Donnarumma: «Sento spesso Pioli e gli altri. Contento per i tifosi e per il derby». Le dichiarazioni del portiere

Gigio Donnarumma si è detto ancora molto legato al Milan nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

MILAN IN SERIE A – «Da tifoso seguo tutto sempre con passione. Sento spesso i miei ex compagni di squadra, ma anche il mister Pioli e sono contento per come stanno andando le cose al Milan. Spero che arrivino fino in fondo e che continuino a fare un grandissimo campionato, come finora. Ho seguito e gioito per il derby vinto. Sono contento per il mister, per i tifosi e per il Milan».