Donnarumma sotto attacco: «Bravi tutti ad essere campioni nel PSG». Le parole di Mario Ielpo

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parato di Donnarumma e Kessie a TuttiConvocati.

Le sue parole: «Mi chiedo se Kessie a Barcellona giocherà o farà panchina come Donnarumma. Gigio è diventato campione in Ligue1? Ci diventerei anche io con quella squadra, anche se mi mettessi in porta adesso».