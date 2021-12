Gianluigi Donnarumma è tornato sul suo addio al Milan, soffermandosi sui suoi rapporti con il club e gli ex compagni

Nel corso di un’intervista con France Football, Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan ora al PSG, ha parlato del suo addio al club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «È stata una grossa emozione per gli 8 anni trascorsi in rossonero, il Milan è una famiglia per me. Il club ha fatto le sue scelte, io le mie, ma non c’è alcun problema con la società, i miei ex compagni, i tifosi. Porto tutti nel mio cuore».