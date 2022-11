Donnarumma ammette: «Non posso prendere un gol del genere». L’ex portiere del Milan dopo la sconfitta dell’Italia con l’Austria

Gigio Donnarumma ha parlato così a Rai Sport dopo la sconfitta in amichevole dell’Italia contro l’Austria.

Le sue parole: «Gol al Celtic? La cavalcata era la mia specialità»Non ci sono alibi ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale. Per noi è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima. Cosa si deve fare per migliorare? Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e lo faremo perché siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. Vogliamo qualificarci per gli Europei per poi andare avanti. Errore sul gol di Alaba? Mi aspettavo questo tipo di tiro perché so che calcia in questo modo da lontano. È stato un tiro strano, ha fatto un gol incredibile. Sicuramente però non posso prendere gol da lì sul mio palo, lo analizzerò meglio per capire dove ho sbagliato» .