Donati: «Per il Milan nessun contraccolpo dopo il Derby»

Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, è convinto che i rossoneri non subiranno contraccolpi dopo il Derby di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, Massimo Donati ha parlato del Milan post sconfitta nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter:

«Se questa sconfitta può lasciare delle scorie al Milan? Non credo, una delle loro maggiori qualità è quella di reagire alla grande nei momenti difficili. Dopo lo Spezia, con l’errore dell’arbitro, poi voltarono pagina e si buttarono a capofitto facendo risultati utili. Ha sempre saputo reagire ai momenti, il lavoro di Pioli è stato importante, sempre al vertice. Dispiace per loro per come è andata, in campionato però è un’altra cosa».