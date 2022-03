Donati: «Napoli e Milan non vincono lo scudetto da tanto, impossibile un pronostico»

Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, ha analizzato a DAZN la sfida di questa sera dei rossoneri contro il Napoli: le sue parole

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Donati, ha parlato a DAZN della sfida di questa sera dei rossoneri contro il Napoli:

«È una partita dal pronostico impossibile, troppo importante. Ha lo stesso peso per entrambe. La vittoria darebbe qualcosa in più a livello a mentale oltre che in termini di punti. È da tanti anni che Napoli e Milan non vincono uno scudetto».