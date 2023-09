Donadoni ricorda Berlusconi: «Esempio professionale e umano»

Ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Donadoni ha rilasciato un’ intervista in cui tra le varie ha ricordato Silvio Berlusconi

«Berlusconi, esempio professionale e umano. E Spinelli: a Livorno ci fu qualche incomprensione, tutto appianato negli anni. Ogni tanto mi chiama: ‘Io non capisco, come fa uno bravo come lei a essere senza squadra?»