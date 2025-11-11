Connect with us

HANNO DETTO

Donadoni bacchetta il Milan dopo il pareggio contro il Parma: sulla prestazione dei rossoneri l'ha detto veramente!

HANNO DETTO

Ricci a Rai Sport: «Con Allegri sta andando molto bene, è un grande allenatore. Modric il calciatore più forte con cui ho giocato. Su Leao e l'impatto con Gattuso...»

HANNO DETTO

Gullit bacchetta il Milan e critica Zirkzee: «Il Manchester United è stata una decisione sbagliata e vi spiego il motivo. Sui rossoneri...»

HANNO DETTO

Marinozzi non ha dubbi: «Il secondo gol del Parma una squadra come il Milan non può subirlo». Poi boccia Fofana

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Pellegrino si esprime sull’interesse dei rossoneri: le sue dichiarazioni confermano che…

HANNO DETTO

Donadoni bacchetta il Milan dopo il pareggio contro il Parma: sulla prestazione dei rossoneri l’ha detto veramente!

Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

donadoni

Donadoni, leggenda del Milan e attuale tecnico dello Spezia, ha analizzato la prestazione dei rossoneri di Allegri contro il Parma

Roberto Donadoni, storico ex calciatore del grande Milan, è tornato nel calcio italiano: l’ex tecnico del Parma ha accettato l’incarico sulla panchina dello Spezia in Serie B, club in difficoltà dopo la finale playoff persa la scorsa stagione.

Intervistato su Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch’io Sport nella giornata di lunedì, Donadoni ha parlato di alcune sue ex squadre, inclusa la situazione attuale del Milan.

L’analisi sul pareggio di Parma

L’ex centrocampista rossonero ha espresso critiche riguardo la gestione del vantaggio da parte della squadra: «Per una squadra della levatura del Milan essere in vantaggio di due a zero e non riuscire a mantenere questo vantaggio fa riflettere».

Donadoni ha però riconosciuto un vantaggio oggettivo per il Diavolo: «Certamente il fatto che il Milan giochi solo il campionato è un vantaggio». Infine, ha avvertito sulle conseguenze a lungo termine: «E queste occasioni un po’ perse sicuramente avranno un peso specifico a lungo termine».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.