Donadoni bacchetta il Milan dopo il pareggio contro il Parma: sulla prestazione dei rossoneri l’ha detto veramente!

Donadoni, leggenda del Milan e attuale tecnico dello Spezia, ha analizzato la prestazione dei rossoneri di Allegri contro il Parma

Roberto Donadoni, storico ex calciatore del grande Milan, è tornato nel calcio italiano: l’ex tecnico del Parma ha accettato l’incarico sulla panchina dello Spezia in Serie B, club in difficoltà dopo la finale playoff persa la scorsa stagione.

Intervistato su Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch’io Sport nella giornata di lunedì, Donadoni ha parlato di alcune sue ex squadre, inclusa la situazione attuale del Milan.

L’analisi sul pareggio di Parma

L’ex centrocampista rossonero ha espresso critiche riguardo la gestione del vantaggio da parte della squadra: «Per una squadra della levatura del Milan essere in vantaggio di due a zero e non riuscire a mantenere questo vantaggio fa riflettere».

Donadoni ha però riconosciuto un vantaggio oggettivo per il Diavolo: «Certamente il fatto che il Milan giochi solo il campionato è un vantaggio». Infine, ha avvertito sulle conseguenze a lungo termine: «E queste occasioni un po’ perse sicuramente avranno un peso specifico a lungo termine».