Dompig suona la carica: «Dimostriamo chi siamo»

Dompig, attaccante del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando l’avvio di stagione delle rossonere

««Dobbiamo mettere la testa nella maniera giusta, non abbiamo iniziato la stagione bene, dobbiamo essere più concentrate sulla partita. Io in quanto attaccante devo segnare o fare assist o fare comunque cose importanti per la squadra. Tutte vogliamo fare meglio, rispetto all’ anno scorso abbiamo giocatrici con diverse qualità, abbiamo bisogno di tempo, dobbiamo dimostrare chi siamo, tutte le partite saranno fondamentali anche contro la Samp, poi il derby è sempre speciale, dobbiamo vincere»»