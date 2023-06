Doku Milan: nome nuovo per la fascia se salta Chukwueze. ULTIME notizie sui movimenti di calciomercato dei rossoneri

Gianluca Di Marzio ha fatto il nome di Jeremy Doku per il calciomercato Milan nel caso in cui dovesse saltare l’operazione per Chukwueze, al momento primo nome sulla lista per rinforzare le fasce d’attacco.

Doku, classe 2002 del Rennes, si è reso protagonista quest’anno di 35 presenze, 7 gol e 4 assist con il club francese. Il calciatore fa parte anche della rosa della Nazionale belga, e stregò tutti all’Europeo contro l’Italia dopo il suo ingresso in campo dalla panchina.