Dionisi snobba il Milan: «Inter squadra più forte del campionato»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Sassuolo-Inter.

PARTITA – «Lavoro fondamentale, contro la Salernitana volevamo la vittoria. Domani non dipende solo da noi ma anche da una squadra forte, dalla più forte del campionato. Da una squadra campione in carica e che arriva da risultati importanti. Hanno fiducia, se mettiamo volontà possiamo vincere. Dobbiamo alimentare la volontà, mi aspetto gara difficile, avremo occasioni. L’Inter può concedere alcune giocate, poi sappiamo i valori in fase di riconquista, di fisicità, di attacco. Squadra consapevole, con giocatori forti. Dobbiamo essere certi che possiamo determinare il risultato finale. Sperare che anche loro sbaglino qualcosa».