Milito: «Euroderby? Vivevo tre gare in una». Le parole dell’ex calciatore nerazzurro nel pre-partita di Milan-Inter

Diego Milito ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Milan-Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore nerazzurro:

«Io la vivevo con un po’ di ansia già dai giorni precedenti, immaginavo le giocate o le situazioni. Vivevo tre gare in una: quella dell’attesa, quella in campo e poi quella del dopo partita in cui ragionavo su cosa avevo fatto in campo»