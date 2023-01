Dida: «Similitudini tra me e Maignan? Mike è concentrato come me». Le parole del preparatore dei portieri su Maignan

Nelson Dida, intervistato dal canale ufficiale della Lega Serie A, ha raccontato Maignan, nonché le similitudini tra loro due.

SIMILITUDINI: «Mike è uno concentrato come me, nel senso: da quando arriva a San Siro con la sua testa è già pronto per entrare in campo e fare tutto il possibile. Nel riscaldamento ha un suo momento particolare per concentrarsi, di sapere che atmosfera c’è e l’ambiente che lo circonda, così da fare le cose giuste quando si entra in campo. Lui è uno con grandissimi riflessi e dà sempre il 100%».

