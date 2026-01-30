Dida a La Gazzetta: «Il Milan non è un caso che sia in quella posizione. Maignan uno dei migliori al mondo»

Dida ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha speso belle parole nei confronti di Mike Maignan

Nelson Dida, storico portiere del Milan, in rossonero dal 2002 al 2010 ha scritto pagine importanti della storia del club, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Tra gli argomenti trattati c’è quello relativo al Milan di oggi e nello specifico ad un grande protagonista, ossia Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo. Queste le sue parole:

IL MILAN DI OGGI – «Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. Con i nuovi acquisti e un nuovo modulo di gioco sta facendo un buon campionato»

SODDISFATTO DA TIFOSO – «Certamente. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione»

MERITO DI ALLEGRI – «Secondo me molto. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto».

LA CRESCITA – «Sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica. Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi sia minore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato»

SU MAIGNAN – «Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione. Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione: sa gestire i passaggi corti e di media lunghezza, ma ha anche le capacità per sorprendere la difesa avversaria con un lancio lungo».

LA FASCIA DI CAPITANO – «Lui è un leader nato. Si vede da come parla con i compagni in campo. Da quando è arrivato al Milan, ha sempre dimostrato di essere comunicativo, ha il rispetto e la fiducia di tutti e sa che il suo ruolo è importante dentro e fuori dal campo».

UNO DEI TRE MIGLIORI AL MONDO? – «Sono d’accordissimo. Oggi in questo ruolo vedo pochi portieri che stanno facendo meglio di lui. Devo veramente fare i miei complimenti a lui e allo staff per quello che stanno facendo. Spero che continui così».

UN MESSAGGIO PER MIKE – «Lui sa che cosa penso delle sue qualità umane e professionali. Come ho detto deve continuare ad avere questa serenità che gli permette di esprimersi al top».

IL RINNOVO – «Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti per quello che Mike sta facendo per il Milan e per quello che rappresenta per la squadra e per la società».

L’OBIETTIVO – «Allegri ribadisce di voler arrivare in Champions. Questo non vuol dire arrivare quarti, ma arrivare tra le prime quattro. Non bisogna mai pensare troppo lontano, ma avere obiettivi precisi e lavorare ogni giorno perché quell’obiettivo si realizzi. Nulla è facile come può sembrare: ci vogliono impegno, concentrazione massima e poche distrazioni, come possono

essere per esempio i continui riferimenti allo scudetto».