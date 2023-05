Diamanti: «Il Milan sta facendo grandi cose in Champions». Le parole dell’ex calciatore sul lavoro dei rossoneri in Europa e in campionato

Alessandro Diamanti ha parlato ai microfoni di Sky Sport del lavoro del Milan in campionato e in Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Napoli ha fatto una cosa incredibile, adesso è facile parlare dicendo che era forte e doveva vincere, ma hanno stravinto il campionato. Il Milan sta facendo bene in campionato ma in Champions, insieme all’Inter stanno facendo grandi cose. Fa piacere vedere tante italiane che fanno bene in Europa. Del Bologna sono felicissimo, per prima cosa per Thiago Motta, un fenomeno da calciatore con il quale ho avuto la fortuna di giocare. Mi fa piacere che lotti per le coppe, con una società che ora deve raccogliere i frutti di quello che ha seminato»