Di Stefano annuncia: «Maignan a Milanello ha ritrovato il sorriso. Rinnovo? Questo aspetto potrebbe fare la differenza»

Di Stefano, noto giornalista, ha confessato come Maignan abbia ritrovato il sorriso a Milanello: tema rinnovo ancora aperto

La tematica del rinnovo di Mike Maignan (scadenza giugno 2026) rimane attuale e complessa. Peppe Di Stefano, intervenuto sul canale YouTube Milan Hello, ha fornito dettagli e retroscena sull’intricata situazione del portiere rossonero.

Di Stefano e il rinnovo di Maignan: il ruolo cruciale di Allegri e la riscoperta della felicità

Di Stefano ha rivelato che «Maignan l’anno scorso era fuori dal Milan», con l’intenzione di partire. A cambiare le carte in tavola sono stati due fattori: «il Chelsea non fa l’offerta giusta» e l’intervento di Massimiliano Allegri.

Il tecnico ha avuto un colloquio diretto con il portiere: «so che si sono detti di pensare al campo, ne di pensare al contratto ne di pensare che sei in scadenza, andiamo avanti bene». Questo «feeling» immediato tra i due è stato cruciale per la sua permanenza.

Il cambiamento è evidente: «Mike da questa estate è felice, saluta, cosa che l’anno scorso faceva meno». Adesso «si ferma con i tifosi, si ferma con la gente» e ha «riacquisito un sorriso che prima non aveva».

La trattativa bloccata: questione di fiducia

Nonostante la ritrovata serenità, i dialoghi per il rinnovo sono fermi. «Non ci sono particolari dialoghi aperti», perché al ragazzo «non è evidentemente piaciuto il comportamento del Milan lo scorso anno».

Il giornalista ha spiegato che, dopo che gli era stata proposta una certa cifra, «dopo qualche mese e qualche errore di troppo, la cifra da quello che mi risulta è stata leggermente modificata». Questo ha reso il portiere «duro e rigido da quel punto di vista».

Milanello posto felice

Di Stefano ha concluso con una nota positiva sul clima generale: «Milanello è tornato ad essere un posto felice». L’atmosfera è di nuovo positiva, con «la voglia di lavorare» e di fare «quel quarto d’ora di lavoro in più».