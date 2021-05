Di Stefano: «Pioli ha recuperato mentalmente due giocatori»

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in merito al match di domenica del Milan contro la Juventus

«Calabria e Theo Hernandez per ragioni diverse sono fuori dal giro della nazionale. Il primo, probabilmente, non farà parte del gruppo ed è forse l’unica nota stonata della sua grandissima stagione. Theo Hernadez, dopo qualche uscita, sta ritrovando lo smalto mostrato in più uscite. Il Milan si appoggerà tanto a loro nella sfida con la Juventus. C’è un grande appoggio da parte della società, in questa settimana così delicata, come testimonia la triplice presenza di Massara-Maldini e Gazidis a Milanello».