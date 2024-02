Di Stefano difende Leao: «Ha voglia di fare gol, il Milan si appende a lui. È il giocatore più importante»

Peppe Di Stefano, inviato di Sky sul Milan, ha parlato di Rafa Leao prima della partita contro il Rennes di Europa League. Le parole

A Sky prima di Milan Rennes, Peppe Di Stefano ha parlato così di Rafa Leao.

PAROLE – «È il solito Leao, con questi leggins per proteggersi dal freddo. Esce per ultimo dal pullman, dallo spogliatoio. Il suo riscaldamento è personale: lo fa palleggiando, da giocoliere col pallone. Ha voglia di fare gol, gli manca da settembre in campionato. Il Milan si appende a lui, non può non essere considerato il giocatore più importante di questa squadra».