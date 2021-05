Di Stefano: «A Milanello c’è un clima da battaglia, si vuole fare la storia»

Intervenuto da Milanello, Peppe Di Stefano ha spiegato cosa filtra nelle ultime ore dal Centro Sportivo di Carnago

«Oggi hanno liberato gli armadietti perché di fatto oggi è veramente l’ultimo giorno di scuola, ma ti posso garantire che c’è un clima tutt’altro che sereno. Ma lo dico in senso positivo, c’è il clima di battaglia, della voglia e quello di riscrivere la storia, perché da 8 anni il Milan non va in Champions. Sarebbe la beffa non andarci dopo 37 turni al massimo e molti passati al primo posto. Il Milan inoltre è proprietario del proprio destino».