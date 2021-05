Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha così parlato da Milanello all’indomani del pareggio per 0-0 contro il Cagliari

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha così parlato da Milanello: «Nel corso di questi mesi ho sentito di diverse morti e resurrezioni del Milan, l’ultima poche settimane fa quando nessuno poteva pronosticare il Milan vittorioso per 3-0 in casa della Juventus. La condizione fisica dei rossoneri è buona, come era buona una settimana fa, ciò che ha influito contro il Cagliari è stata la pressione. Il Milan resta comunque artefice del proprio destino e in questa stagione ha dimostrato di poter battere chiunque, anche l’Atalanta».

FUORI DALLA CHAMPIONS – «Un’ eventuale uscita del Milan dalle prime quattro posizioni sarebbe un fallimento soprattutto dal punto di vista economico. Nel caso in cui questo avvenisse anche Elliott tirerà le proprie somme e potrebbero esserci delle conseguenze a tutti i livelli».