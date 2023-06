La Serie A si prepara a riaccogliere a distanza di 17 anni un Weah e un Thuram. Figli d’arte di chi ha fatto la storia di Milan e Juve

George Weah ha giocato in rossonero dal 1995 al 2000, Thuram tra Parma e Juve dal 1996 al 2006. Ora potrebbe toccare ai figli seguire l’orme dei genitori. La Juventus sta pensando al figlio dell’ex rossonero mentre allo stesso tempo i rossoneri sono vicinissimi ad ingaggiare l’ex bianconero. Riccardo Gentile a Sky ha commentato questa possibilità:

«Di fronte a padri cosi importanti è tanta roba essere arrivati a giocare da professionisti, dei calciatori di prim’ordine. E’ un segnale che sei in grado di competere a alti livelli. Thuram è anche in Nazionale, anche se non è titolare, ma Deschamps non è uno che regala nulla, ha l’età giusta per cercare un upgrade. Farà strano vederli in Italia si ma a maglie invertite rispetto ai genitori»