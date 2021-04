Di Marzio: «Ilicic ha un’idea molto chiara sull’ipotesi Milan»

Di Marzio, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha rivelato come Ilicic sarebbe molto contento della possibilità di andare al Milan

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, ha fatto il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Ilicic al Milan, chiarendo la volontà dello sloveno:

«”Ilicic non gioca nemmeno oggi con l’Atalanta. Non sta passando un grande momento con Gasperini e il giocatore gradirebbe andare in un grande club. L’agente sta parlando con il Milan che vuole capire le condizioni d’uscita del giocatore e la valutazione che fa dell’Atalanta».

I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA – Il Milan per il cartellino dello sloveno non vorrebbe sborsare più di 6-7 milioni ma starebbe valutando anche l’inserimento di Gabbia, una contropartita gradita ai bergamaschi che, di contro, hanno comunicato la volontà di non esercitare il riscatto di Mattia Caldara, fissato a 15 milioni.