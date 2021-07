Di Marzio: «Cambia la formula per Brahim Diaz. Oggi Giroud in Italia»

Gianluca Di Marzio rilascia una lunga dichiarazione sul mercato rossonero, ecco le sue parole su Diaz e Giroud

«Giroud arriva questa sera, poi farà le visite venerdì mattina alle 8. Per sbloccare l’operazione il Milan ha dovuto pagare un indennizzo davvero minimo perché ha pagato un milione di euro fisso più un milione di bonus legato a qualificazione in Champions e numero di presenze del giocatore. Si devono verificare tutte e due le condizioni. Si continua a cercare l’intesa definitiva per Brahim Diaz, cambia ancora la formula. Dovrebbe essere un prestito biennale con diritto di riscatto e ricompra per il Real. Si sta lavorando ancora per il terzino del Monaco Ballo-Touré, si sta cercando l’intesa definitiva per il senegalese. Oggi in sede c’è stato un incontro per un giocatore giovane, si chiama Warren Bondo. Dal Nancy, classe 2003. Accordo triennale col giocatore, non si può fare di più a un minorenne, si sta definendo anche con il Nancy. Ne parlano benissimo di questo ragazzo, è un centrocampista dal futuro assicurato e il Milan è arrivato prima di tutti».