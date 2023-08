Di Cesare promette: «Promozione in Serie A? Faccio come Theo»

Valerio Di Cesare, capitano del Bari, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla Serie B e l’eventuale promozione in Serie A

Se dovesse succedere il fioretto che farebbe riguarda anche se indirettamente il terzino del Milan, Theo Hernandez:

«Le favorite? La Cremonese con le altre retrocesse Samp e Spezia. Ma attenzione a Palermo e Parma, che ha dato continuità al lavoro di Pecchia e ha aggiunto a una rosa già forte giocatori più adatti alla B. Cosa faccio se andiamo in A? Come minimo faccio i capelli rossi come Theo Hernandez»