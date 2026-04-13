Di Canio sentenzia: «La priorità di Leao non è il calcio. Modric? Con l’Udinese mi ha fatto tenerezza perchè…»

Di Canio, ex calciatore del Milan e noto opinionista, è tornato a criticare Rafael Leao dopo la sconfitta dei rossoneri contro l’Udinese

Dagli studi del Club su Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato con estrema durezza il momento del Milan, reduce dal tracollo interno contro l’Udinese.

L’ex attaccante non ha usato giri di parole per criticare l’atteggiamento della squadra e, in particolare, la gestione e le prestazioni di Rafael Leao, apparso ancora una volta l’ombra del fuoriclasse ammirato nelle stagioni passate.

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PAROLE – «I moduli, i sistemi di gioco contano. Modric mi fa tenerezza, non è colpa sua: corre, trotterellando, perché non ce la fa. Non c’è copertura. Il primo goal dell’Udinese è un’azione banalissima. Zaniolo fa quello che vuole, non c’è nessuno a contrastare. Il Milan vive di concetti conservativi, non ha idee, è prevedibile. Eppure nel primo tempo aveva fatto meglio in termini di pericolosità. L’atteggiamento è importante, ma il sistema di gioco è fondamentale. Pavlovic con la difesa a 3 accompagna tanto, diventa una mezzala, a 4 concede tanto.. Il 3-5-2, difendere con protezione, è importante per ottenere i punticini che servono. Leao lo fai giocare punta perchè se prendi queste imbarcate Leao sull’esterno te ne fa prendere il doppio. Perchè è una zona delicata per recuperare una posizione. Leao è un giocatore che dovrebbe fare 50 movimenti ma ne fa mezzo solo quando è sicuro do avere una palla. Il lavoro del centravanti, in qualsiasi categoria, è abnorme. Leao sembra sempre svogliato quando non ha la palla e non può essere protagonista. Leao è stato coccolato, si è seduto, non si è migliorato. Leao una volta ti saltava 8 volte su 10, oggi 1 su 10. La priorità per Leao sembra essere diventata qualcos’altro: sfilate di moda, dischi da registrare. Voi dite che non dobbiamo guardare la vita privata ma se tu fai 5-6 ore al telefono, per una casa discografica, o vai registrare o a sfilare, ma le energie per giocare a questi livelli, per essere attento e concentrato, come fai a rigenerarle?».