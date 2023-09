Di Canio attacca: «Il Milan del derby non si può guardare». Le parole dell’ex calciatore sul mercato e sul ko contro l’Inter

Intervistato da Il Messaggero, Paolo Di Canio ha parlato del Milan e delle scelte di mercato fatto dalla dirigenza rossonera: acclamate, ma forse non efficaci. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – Pioli ha dei buoni giocatori, non dei fenomeni. Loftus-Cheek e Pulisic sono teneri, al Chelsea erano in panchina e qui sono stelle. Il Milan del derby non si può guardare. Se Giroud a 37 anni titolare non funziona. Tomori, riserva del Chelsea, ha tolto il posto da titolare a Romagnoli, il capitano.