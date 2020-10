Deulofeu: «Se potevo andare al Milan? Si ma la panchina non mi piace»

Gerard Deulofeu svela un retroscena di mercato con il Milan. Lo spagnolo sarebbe potuto approdare nuovamente in rossonero ma…

Gerard Deulofeu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su un retroscena di mercato con i rossoneri:

«Se è vero che in estate volevo tornare al Milan? Era un’opzione, come lo è stato il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello. Io vivo per il calcio e voglio sempre giocare, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice»