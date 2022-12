Dest si riunirà al gruppo milanista direttamente a Milanello e non partirà per Dubai: i dettagli

Dopo l’avventura in Qatar con la propria nazionale, Sergino Dest si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro con il Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino rossonero si riunirà al gruppo milanista direttamente a Milanello e non partirà per Dubai.