Dest da 7 in pagella con gli USA: ha triturato l’Iran. Il terzino del Milan si conferma in grandissima condizione al Mondiale

Non solo l’assist per il gol di Pulisic, Sergino Dest si conferma in grande forma al Mondiale. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7 in pagella per la prestazione con l’Iran: «Stantuffone di fascia destra, per 45 minuti ha triturato i suoi dirimpettai. Suo l’assist per Pulisic».