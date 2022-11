Desailly: «Theo può diventare il migliore. Leao? Calma, troppo presto star». Le parole dell’ex calciatore del Milan

L’ex giocatore del Milan Marcel Desailly è stato intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

THEO E GIROUD – Theo può diventare il più forte del mondo: è un camaleonte, ha la capacità di cambiare la sua funzione all’interno della squadra. Giroud? In linea con lo stile di Pioli e il Milan aveva bisogno di un calciatore della sua esperienza, capace di fare la differenza nei momenti importanti.

MAIGNAN – Nella top 5 dei migliori al mondo? Ora no perché è infortunato. Per il Milan è super importante e può migliorare ancora tantissimo.

MILAN – Il mix tra giovani ed esperti. Va bene vincere lo Scudetto ma la cosa più difficile è consolidarsi. Si stanno ricreando le basi degli anni Ottanta e Novanta, quando era il club migliore del mondo. Il Milan è di nuovo vivo.

SCUDETTO – Amo l’energia del Napoli ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere: Juve e Milan possono approfittarne.

LEAO – Leao come Henry? Calma. A me sembra che Leao sia diventato una star prima ancora di diventare una star. Ha un potenziale enorme ma non mi dà l’idea di essere spietato. Chiedo a Leao di forgiare il suo carattere.