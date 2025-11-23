Connect with us

Derby, la storia in panchina: Allegri e Chivu si sfideranno ma chi sono i veterani? Nereo Rocco leader con 25 stracittadine

Derby, curiosa statistica sulla storia delle panchine: Nereo Rocco guida la graduatoria con 25 stracittadine. Il dato

L’attesa per il Derby di Milano tra Inter e Milan di stasera è altissima, con la sfida in panchina tra l’esordiente Cristian Chivu e il veterano Massimiliano Allegri al centro dell’attenzione.

Ma la storia della stracittadina ha visto figure leggendarie dominare il confronto. Un dato storico mostra chi sono gli allenatori che hanno vissuto il Derby della Madonnina più volte:

  • Nereo Rocco detiene il record assoluto, avendo guidato il Milan in ben 25 derby.
  • Subito dietro, a quota 20 presenze in panchina, si posizionano due icone: Helenio Herrera (per l’Inter) e Giuseppe Viani (per il Milan).

La partita di stasera vedrà Allegri aggiungere un altro capitolo alla sua personale storia del Derby, mentre Chivu inizierà il suo cammino, sognando di avvicinare un giorno i numeri dei grandi Maestri del passato.

image 58

