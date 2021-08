Albertini: «Ecco cosa mi aspetto ancora dal mercato del Milan»

Albertini ha spiegato di aspettarsi ancora un mediano ed un trequartista dal mercato del Milan da qui al 31 agosto

Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima stagione del Milan e di questo finale di mercato che a sua detta dovrà vedere i rossoneri protagonisti:

«Al Milan chiedo di stupirmi ancora. Mi aspetto una squadra spavalda anche in Champions, come l’Atalanta di questi anni. Sarà un campionato incerto. Juve e Inter sono leggermente davanti, ma tutto è possibile. Il Milan, per vincere, dovrà ripetere una stagione straordinaria. Si sono mossi bene sul mercato, ma spero non sia finita qui. Mancano un trequartista e un mediano».