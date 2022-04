Delio Rossi, noto allenatore, ha parlato della gara di questa sera tra Torino e Milan: sfida complicata per i rossoneri di Pioli

Intervenuto a TMW, Delio Rossi ha parlato in questi termini della sfida di questa sera tra Torino e Milan:

«Le partite sono tutte determinanti. Un pareggio in casa oggi è visto come una sconfitta. Il Torino è una squadra che darà del filo da torcere, per il Milan non sarà una partita facile».