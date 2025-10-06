Connect with us

Del Piero: «Il Milan invece ha buttato via una grande occasione. Questa cosa poteva fare la differenza»

Fonseca su Leao: «Non voglio interferire nel momento del Milan ma posso svelarvi cosa gli ho detto la prima volta che ci ho parlato»

Milan Como a Perth, l'AIC si schiera dalla parte di Rabiot? Le parole di Calcagno fanno chiarezza sul tema

Cardinale svela: «Profondamente onorato dalla proposta di concedermi la cittadinanza italiana. Il mio impegno in questo paese...»

Camarda racconta: «Primo gol un punto di partenza. Predestinato? Non mi ci sono mai sentito perchè non sono ancora...»

3 giorni ago

Del Piero

Del Piero negli studi di Sky Sport ha analizzato il pareggio 0-0 tra Juventus e Milan andato in scena allo Stadium

Alessandro Del Piero ha analizzato negli studi di Sky Calcio Club la gara andata in scena tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium. Match terminato 0-0 che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri sprecare tantissime occasioni: in primis il rigore di Pulisic e poi le due chance capitate sui piedi di Leao.

LE PAROLE – «La Juve guadagna un punto, il Milan invece ha buttato via una grande occasione. Poteva dar un segnale importante a sè stesso e agli altri. Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Milan stava meglio e questo poteva far differenza».

Secondo Del Piero i rossoneri hanno buttato via una grande occasione, stavano evidentemente meglio della squadra di Igor Tudor.

