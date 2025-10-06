Del Piero negli studi di Sky Sport ha analizzato il pareggio 0-0 tra Juventus e Milan andato in scena allo Stadium

Alessandro Del Piero ha analizzato negli studi di Sky Calcio Club la gara andata in scena tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium. Match terminato 0-0 che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri sprecare tantissime occasioni: in primis il rigore di Pulisic e poi le due chance capitate sui piedi di Leao.

LE PAROLE – «La Juve guadagna un punto, il Milan invece ha buttato via una grande occasione. Poteva dar un segnale importante a sè stesso e agli altri. Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Milan stava meglio e questo poteva far differenza».

Secondo Del Piero i rossoneri hanno buttato via una grande occasione, stavano evidentemente meglio della squadra di Igor Tudor.