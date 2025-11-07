News
De Winter titolare in Parma Milan? Allegri ha deciso, il belga favorito su Tomori per un motivo. La situazione
De Winter partirà titolare nella gara di domani sera tra Parma e Milan: il belga è in vantaggio su Tomori, ancora alle prese con qualche fastidio fisico
In vista della trasferta contro il Parma, le ultime indiscrezioni sulla formazione del Milan, fornite da Luca Bianchin, indicano scelte precise di Massimiliano Allegri in ottica di gestione delle energie.
Una delle decisioni più significative riguarda il reparto difensivo, dove è previsto un turnover strategico. Bianchin anticipa che ci sarà «più De Winter di Tomori» nel blocco centrale.
L’inserimento di Koni De Winter, il giovane difensore belga ingaggiato dal Genoa, rientra in un’ottica di valorizzazione dei nuovi arrivati. Dare spazio a De Winter è un modo per offrire riposo a Fikayo Tomori, elemento cruciale della difesa rossonera.
Tomori, il cui rinnovo di contratto è in fase avanzata, ha bisogno di rifiatare in vista del prossimo tour de force che attende il Milan dopo la sosta Nazionali, garantendo così che sia al meglio della condizione per il cruciale derby.