Connect with us

News

De Winter titolare in Parma Milan? Allegri ha deciso, il belga favorito su Tomori per un motivo. La situazione

News

Pisa Cremonese 1-0: Toure regala la prima vittoria in campionato a Gilardino. Il resoconto del match

News

Parma Milan, importante curiosità storica sulla gara del Tardini: in tre occasioni la sfida ha assegnato un trofeo

Calciomercato News

Mercato Milan, quale futuro per Vlahovic? Il top club si ritira dalla corsa, i rossoneri osservano da lontano. Tutti i dettagli

News

Parma Milan, rossoneri bestia nera dei ducali: solo contro un'altra squadra hanno perso di più. La statistica

News

De Winter titolare in Parma Milan? Allegri ha deciso, il belga favorito su Tomori per un motivo. La situazione

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

De Winter

De Winter partirà titolare nella gara di domani sera tra Parma e Milan: il belga è in vantaggio su Tomori, ancora alle prese con qualche fastidio fisico

In vista della trasferta contro il Parma, le ultime indiscrezioni sulla formazione del Milan, fornite da Luca Bianchin, indicano scelte precise di Massimiliano Allegri in ottica di gestione delle energie.

Una delle decisioni più significative riguarda il reparto difensivo, dove è previsto un turnover strategico. Bianchin anticipa che ci sarà «più De Winter di Tomori» nel blocco centrale.

L’inserimento di Koni De Winter, il giovane difensore belga ingaggiato dal Genoa, rientra in un’ottica di valorizzazione dei nuovi arrivati. Dare spazio a De Winter è un modo per offrire riposo a Fikayo Tomori, elemento cruciale della difesa rossonera.

Tomori, il cui rinnovo di contratto è in fase avanzata, ha bisogno di rifiatare in vista del prossimo tour de force che attende il Milan dopo la sosta Nazionali, garantendo così che sia al meglio della condizione per il cruciale derby.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.