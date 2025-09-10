De Winter, Allegri pronto a dargli una chance? Le ultime sulla difesa del Milan

De Winter avrà un’opportunità, ma al momento le gerarchie nella difesa del Milan sembrano essere abbastanza definite

In vista dei prossimi impegni stagionali, la difesa del Milan sta prendendo forma sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che ha trovato un assetto stabile per il suo reparto arretrato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il trio difensivo titolare sembra essere già stato individuato: si tratta di Fikayo Tomori, il centrale inglese noto per la sua velocità e l’aggressività nelle marcature, Matteo Gabbia, il difensore italiano cresciuto nel vivaio rossonero e apprezzato per la sua solidità e intelligenza tattica, e Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore serbo che sta dimostrando grande affidabilità e un’ottima gestione del pallone.

Questa scelta, basata su un mix di esperienza, gioventù e qualità tecniche diverse, sembra dare al Diavolo la sicurezza necessaria per affrontare le sfide sia in campionato che in Europa. Il tecnico del Milan, Allegri, ha sempre mostrato una grande attenzione alla fase difensiva, considerandola il punto di partenza per ogni successo. La fiducia riposta in questo terzetto riflette la sua strategia di costruire una base solida su cui far poggiare l’intera squadra.

Tuttavia, il turnover e le rotazioni non sono affatto escluse. L’articolo sottolinea che Koni De Winter, il giovane difensore belga arrivato in estate, avrà a breve delle opportunità per dimostrare il suo valore e conquistare spazio. Le sue doti tecniche e la sua versatilità potrebbero renderlo una risorsa preziosa per Allegri, specialmente in un calendario fitto di impegni.

Non è da escludere, inoltre, che anche il giovane Odogu possa avere delle sporadiche chance di scendere in campo. Il difensore, considerato una promessa, potrebbe beneficiare di qualche minuto in partite meno decisive per fare esperienza e abituarsi al ritmo della prima squadra.

In definitiva, l’assetto difensivo del club rossonero, pur avendo un nucleo solido e ben definito, è destinato a evolversi nel corso della stagione. La gestione oculata dei difensori da parte di Allegri e il graduale inserimento di giovani talenti come De Winter e Odogu saranno cruciali per mantenere alta la competitività della squadra in tutte le competizioni. I tifosi del Milan possono stare tranquilli: la difesa è in buone mani.