Milan Como a Perth, la ricostruzione di De Siervo non convince: iniziativa partita dalla Lega, ecco come sono andate realmente le cose

Published

1 minuto ago

on

By

De Siervo

Milan Como a Perth, non convincono le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo: l’accaduto.

La possibilità di vedere Milan-Como giocarsi a Perth, in Australia, continua a infiammare il dibattito, ma a gettare benzina sul fuoco è stato un passaggio dell’intervista di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, a Cronache di Spogliatoio, che ha innescato una rettifica.

De Siervo ha infatti dichiarato che l’operazione sarebbe nata da «una idea del Milan che però noi abbiamo assolutamente assecondato perché rispondeva a una scelta strategica». Una frase che, secondo le ricostruzioni, non rispecchierebbe la realtà.

Milan Como a Perth, l’iniziativa della Lega Serie A

Nonostante il dirigente abbia sottolineato l’attrattività di mercati come “Arabia e America”, e la “concretezza” dell’offerta australiana, l’attribuzione della paternità dell’idea ai rossoneri è considerata errata. Fonti vicine ai club chiariscono che l’offerta per portare un match in Oceania è arrivata direttamente alla Lega Serie A, che con una delibera unanime ha approvato l’opportunità di giocare una partita di campionato all’estero.

La scelta è ricaduta su Milan-Como per una precisa ragione logistica: nel weekend della 24esima giornata, lo stadio San Siro sarà indisponibile perché impegnato nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di fronte all’impossibilità di giocare regolarmente, si è aperta la discussione tra la Lega e i due club, Milan e Como, che si sono detti disponibili alla trasferta.

Il processo di approvazione della partita, che segnerebbe la prima gara di campionato di Serie A giocata all’estero, è ora nella fase finale. Nonostante l’interesse e la disponibilità dei club, il via libera definitivo non è ancora garantito, mantenendo l’esito della singolare trasferta ancora incerto. Lo riporta Pietro Mazzara.

