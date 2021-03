De Rosa: «La pausa per le nazionali ha aiutato il Milan in un aspetto»

Geri De Rosa ha spiegato come la pausa per le nazionali abbia aiutato il Milan a recuperare le batterie per il rush finale

Geri De Rosa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la situazione del Milan soprattutto in relazione alle ultime dieci decisive sfide che possono valere l’accesso alla Champions:

«Il Milan è andato un po ‘ in difficoltà per i tanti infortuni che ha avuto e perchè, nel periodo di fine gennaio, ha lavorato molto dal punto di vista fisico. Questa pausa per le nazionali non ha inciso fisicamente ma anzi ha caricato i giocatori per lo sprint finale e per queste ultime partite di campionato».